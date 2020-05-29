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    Белоус: Этот розыгрыш РПЛ стоит завершить при пустых трибунах

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    Бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал решение о возобновлении сезона в РПЛ со зрителями на трибунах.

    Юрий Белоус
    Юрий Белоус

    «Лично я думаю, что это преждевременно. Мы все знаем, что в марте несколько матчей привели к вспышкам коронавируса по Европе.

    Думаю, нам нужно следовать опыту зарубежных стран: Германии, которая уже возобновила свой чемпионат, а также Италии и Англии, которые скоро начнут играть. По крайней мере этот сезон РПЛ стоит завершить при пустых трибунах», — цитируют Белоуса «Известия».

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