Белоус: Этот розыгрыш РПЛ стоит завершить при пустых трибунах

Бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова»прокомментировал решение о возобновлении сезона в РПЛ со зрителями на трибунах.

«Лично я думаю, что это преждевременно. Мы все знаем, что в марте несколько матчей привели к вспышкам коронавируса по Европе.

Думаю, нам нужно следовать опыту зарубежных стран: Германии, которая уже возобновила свой чемпионат, а также Италии и Англии, которые скоро начнут играть. По крайней мере этот сезон РПЛ стоит завершить при пустых трибунах», — цитируют Белоуса «Известия».

Напомним, 28 мая Роспотребнадзор согласовал разработанный РФС и РПЛ регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, согласно которому на стадионы будут допускаться зрители в количестве не более 10% от общей вместимости арены. 0