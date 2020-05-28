«Виссел Кобе» побил рекорд японской лиги по прибыли

Японский, в котором выступает легендарный экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, опубликовал финансовый отчет за прошедший год, сообщает Marca.

Клуб зафиксировал операционную прибыль в размере 96 миллионов евро в 2019 финансовом году, что является рекордным показателем чемпионата Японии.

Отмечается, что финансовые показатели поползли резко вверх из-за «эффекта Иньесты», как окрестили улучшение финансового состояние клуба в японской прессе.

36-летний хавбек выступает за японскую команду с мая 2018 года. За клуб полузащитник провел 44 матча и забил десять голов, записав в актив также 13 результативных передач. Договор испанского футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года. 0