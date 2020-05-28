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    Нагельсман недоволен ничьей с «Гертой»

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман остался недоволен ничьей с «Гертой» в 28-м туре чемпионата Германии (2:2).

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «Мы хорошо начали игру, но вскоре сбавили, потому что защищались как школьная команда. Защитники ничего не сделали, все остановились, и Груич легко забил уже на 9 минуте.

    Это была вторая по счету игра дома, в которой мы уступили множество моментов. Мы должны винить себя. Я доволен набранным очком, но не полностью», — цитирует A Bola Нагельсмана.

    «РБ Лейпциг» занимает третье место в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Герта» находится на десятой строчке с 35 очками. 0

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