«Фортуна» — «Шальке»: счет матча 2:1, обзор голов

Анри оформил хет-трик в Риме, а позже «Арсенал» облажался. О матче с «Ромой» в ЛЧ 2002-го года

Еврокубки возобновятся не раньше лета, а до рестарта ЛЧ и ЛЕ ностальгируем о былом