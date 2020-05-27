«Фортуна» — «Шальке»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыл на 53-й минуте американский полузащитник гостей Уэстон Маккенни. Отыгрались хозяева спустя десять минут благодаря точному удару Роувена Хеннингса.
А гол Кенана Карамана на 68-й минуте принес команде из Дюссельдорфа волевую победу.
«Фортуна» прервала серию из четырех ничьих и занимает 16-е место в таблице Бундеслиги, имея 27 очков. «Шальке» опустился на девятую строчку (37 очков).
30 мая «Фортуна» сыграет в гостях с «Баварией», а «Шальке» примет «Вердер».
Бундеслига. 28-й тур
«Фортуна Д» — «Шальке-04» — 2:1 (0:0)
Голы: Маккенни, 53 (0:1). Хеннингс, 63 (1:1). Кенан Караман, 68 (2:1)«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер (Гиссельманн, 70), Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Бериша (Моралес, 81), Штегер, Томми, Соботтка (Боджек, 61), Хеннингс (Скрцибски, 81), Кенан Караман«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Сане, Кенни, Озан Кабак, Калиджури (Грегорич, 74), Шепф, Маккенни, Матондо (Тодибо, 85), Бургшталлер (Кутуджу, 74)Предупреждения: Бургшталлер, 18. Озан Кабак, 45. Соботтка, 52. Хоффманн, 80. Боджек, 90+3
В другом матче игрового дня «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Падерборном» — 0:0.
Бундеслига. 28-й тур
«Аугсбург» — «Падерборн» — 0:0
«Аугсбург»: Луте, Фрамбергер, Едвай (Гауэлеув, 75), Макс (Лихтштайнер, 82), Удуокхай, Байер (Груэсо, 67), Хедира, Левен (Кордова, 75), Варгас, Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 67)«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Цолински, 89), Хольтманн (Прегер, 62), Коллинз, Шонлау, Гьясула (Сабири, 79), Антви-Аджей, Василиадис (Риттер, 87), Србени, Мамба (Михель, 62)Предупреждения: Гьясула, 52. Гауэлеув, 84