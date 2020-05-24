«Халл Сити» сообщил о двух положительных тестах на коронавирус

Клуб английского Чемпионшипасообщил о результатах первой серии тестов на коронавирус.

По итогам проверки в клубе выявлены два человека, сдавшие положительные тесты на COVID-19. «Халл Сити» не назвал имен людей и не сообщил, футболисты это были или члены персонала.

У обоих не было симптомов заболевания, теперь им предстоит пройти, согласно медицинскому протоколу, 7-дневный период самоизоляции, а затем сдать повторные тесты.

Ранее «Халл» стал первым клубом Чемпионшипа, который высказался за окончательное завершение сезона-2019/20.

К моменту паузы «Халл» занимал 21-е место, находясь в двух очках от зоны вылета. 0