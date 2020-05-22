Инвесторы из США купят «Тулузу»

Инвестиционная компания из США RedBird Capital Partners ведет переговоры о покупке

Как сообщается на официальном сайте французской команды, речь идет о покупке 85% акций клуба.

«Я убежден, что у RedBird Capital Partners есть навыки и ресурсы, необходимые для того, чтобы футбольный клуб "Тулуза" мог вернуться в элиту французского футбола, и при этом компания будет уважать наши гражданские ценности и участие в местной экономической структуре», — отметил президент «Тулузы» Оливье Садран.

По итогам сезона-2019/20 «Тулуза» вылетела из высшего дивизиона Франции, став последней в таблице. 0