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    Инвесторы из США купят «Тулузу»

    Футбол Футбол Франции Тулуза
    Инвестиционная компания из США RedBird Capital Partners ведет переговоры о покупке «Тулузы».

    «Тулуза»
    «Тулуза»

    Как сообщается на официальном сайте французской команды, речь идет о покупке 85% акций клуба.

    «Я убежден, что у RedBird Capital Partners есть навыки и ресурсы, необходимые для того, чтобы футбольный клуб "Тулуза" мог вернуться в элиту французского футбола, и при этом компания будет уважать наши гражданские ценности и участие в местной экономической структуре», — отметил президент «Тулузы» Оливье Садран.

    По итогам сезона-2019/20 «Тулуза» вылетела из высшего дивизиона Франции, став последней в таблице. 0

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