АПЛ одобрила продажу «Ньюкасла» инвесторам из Саудовской Аравии

Английская Премьер-лига одобрила покупкусаудовскими инвесторами, сообщает Mirror.

По данным источника, сумма сделки составит 300 миллионов фунтов.

Напомним, в середине апреля нынешний владелец «сорок» Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом с группой инвесторов под руководством британской финансистки Аманды Стейвли.

Ожидается, что официальное объявление о продаже клуба будет сделано примерно 1 июня. К тому моменту средства уже будут переведены, а документы обработаны. 0