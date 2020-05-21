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    Ракитич: Был бы рад вернуться в «Севилью». Я все еще праздную их голы

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не исключил вариант с возвращением в «Севилью».

    Иван Ракитич выиграл с «Севильей» Лигу Европы в 2014 году
    Иван Ракитич выиграл с «Севильей» Лигу Европы в 2014 году

    Хорватский хавбек выступал за андалузский клуб в 2011-2014 годах.

    «Говорил уже несколько раз — я был бы рад вернуться в "Севилью". Слежу за этой командой, как будто я все еще там. Праздную все их голы, и мы посмотрим, может ли это произойти в будущем.

    [Взять 10-й номер в клуб в память о Рейесе] было бы чем-то особенным, если бы это было возможно. Я был бы горд отдать ему дань, взяв номер, под которым он выступал», — рассказал Ракитич в документальном фильме Movistar, посвященном успехам «Севильи» в этом столетии. 0

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