Ракитич: Был бы рад вернуться в «Севилью». Я все еще праздную их голы

Полузащитник «Барселоны»не исключил вариант с возвращением в «Севилью».

Иван Ракитич выиграл с «Севильей» Лигу Европы в 2014 году globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Хорватский хавбек выступал за андалузский клуб в 2011-2014 годах.

«Говорил уже несколько раз — я был бы рад вернуться в "Севилью". Слежу за этой командой, как будто я все еще там. Праздную все их голы, и мы посмотрим, может ли это произойти в будущем.

[Взять 10-й номер в клуб в память о Рейесе] было бы чем-то особенным, если бы это было возможно. Я был бы горд отдать ему дань, взяв номер, под которым он выступал», — рассказал Ракитич в документальном фильме Movistar, посвященном успехам «Севильи» в этом столетии. 0