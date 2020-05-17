«Локомотив» покинут восемь футболистов

«Локомотив» изменит подход к построению команды
ФК «Локомотив»
«Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин», — цитирует Мещерякова Sportbox.
«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Новым главным тренером команды станет Марко Николич. 0