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    РПЛ сделала заявление о доигровке чемпионата

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    Российская Премьер-лига на официальном сайте подтвердила, что матчи сезона 2019/20 возобновятся с 21 июня.

    Зрителей на трибунах не будет
    Зрителей на трибунах не будет

    «Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позднее.

    Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей.

    Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций.

    По итогам сезона два клуба покинут Тинькофф РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

  • Названа дата возобновления чемпионата России
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    • В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20», — говорится в заявлении на сайте. 0

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