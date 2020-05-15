Глава РФС отреагировал на решение доиграть чемпионат России

Президент РФСпрокомментировал итоги совещания исполнительного комитета, на котором было решено доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

«Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка.

Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции.

Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны — это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался», — приводит слова Дюкова «Чемпионат». 0