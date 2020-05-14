Себальос хочет получить шанс в «Реале»

Полузащитник, контракт которого принадлежит, заявил, что хочет бороться за место в испанском клубе.

«Я счастлив, и у меня есть контракт с "Реалом". Мне 23 года, не стоит меня списывать со счетов. Теперь я чувствую себя намного более уверенным игроком, и я готов к любым испытаниям, которые меня ждут», — цитирует Себальоса Goal.com.

Ранее сообщалось, что «бланкос» не рассчитывают на испанского хавбека в будущем сезоне, и намерены вновь отправить его в аренду.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе «канониров», отличившись одним голом и двумя ассистами. 0