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    Себальос хочет получить шанс в «Реале»

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    Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», заявил, что хочет бороться за место в испанском клубе.

    Дани Себальос
    Дани Себальос

    «Я счастлив, и у меня есть контракт с "Реалом". Мне 23 года, не стоит меня списывать со счетов. Теперь я чувствую себя намного более уверенным игроком, и я готов к любым испытаниям, которые меня ждут», — цитирует Себальоса Goal.com.

    Ранее сообщалось, что «бланкос» не рассчитывают на испанского хавбека в будущем сезоне, и намерены вновь отправить его в аренду.

    В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе «канониров», отличившись одним голом и двумя ассистами. 0

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