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    Главврач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А

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    Главный врач «Лацио» Иво Пульчини высказался о медицинском протоколе, который нужно соблюдать в Серии А после возобновления сезона 13 июня.

    Итальянский чемпионат должен возобновится 13 июня
    Итальянский чемпионат должен возобновится 13 июня

    Напомним, медицинский протокол в Серии А предполагает остановку турнира даже в случае единственного заражения.

    «Мне кажется, будет глупостью сажать всю команду на карантин при единственном положительном тесте на COVID-19. Научный комитет не захотел прислушаться к доводам тех, кто работает в футбольной медицине, кто сталкивается с тем, что происходит непосредственно на поле, а не просто сидит за столом.

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    • Если у меня в команде кто-то заразится, я его изолирую, затем протестирую остальных игроков. Если они окажутся здоровыми и тесты покажут отрицательные результаты, то почему я должен относиться к ним как к больным? Мы что, сумасшедшие? Члены комитета вообще разбираются в медицине?» — приводит слова Пульчини Football Italia. 0

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