Широков: На данный момент мне не нравится работа Тедеско

Бывший футболиствысказал свое мнение о работе главного тренера

«На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. "Спартак" всю жизнь является атакующей командой, а с "Оренбургом" играет от обороны. Первый матч с "Рубином" дома "Спартак" тоже начал играть от обороны. Это не очень хорошо для болельщиков, — сказал Широков на YouTube-канале "Футбольный Биги".

"Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придет другой тренер, и вы уже забудете, почему 'Спартак' стал таким, почему 'Спартак' — народная команда. Народной командой 'Спартак' стал из-за того, что он дарил радость людям. Народ мог получить удовольствие от футбола: Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов... А сейчас команда резко перестраивается, мне это непонятно. Результат есть мифический, победы чередуются с поражениями", — добавил экс-футболист.

Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. На момент остановки РПЛ "красно-белые" занимают восьмое место в турнирной таблице. 0