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    Широков: На данный момент мне не нравится работа Тедеско

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    Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал свое мнение о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. "Спартак" всю жизнь является атакующей командой, а с "Оренбургом" играет от обороны. Первый матч с "Рубином" дома "Спартак" тоже начал играть от обороны. Это не очень хорошо для болельщиков, — сказал Широков на YouTube-канале "Футбольный Биги".

    "Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придет другой тренер, и вы уже забудете, почему 'Спартак' стал таким, почему 'Спартак' — народная команда. Народной командой 'Спартак' стал из-за того, что он дарил радость людям. Народ мог получить удовольствие от футбола: Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов... А сейчас команда резко перестраивается, мне это непонятно. Результат есть мифический, победы чередуются с поражениями", — добавил экс-футболист.

    Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. На момент остановки РПЛ "красно-белые" занимают восьмое место в турнирной таблице. 0

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