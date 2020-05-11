В Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая

В Италии определились со сроками возвращения команд Серии А к групповым тренировкам.

Ожидается, что команды чемпионата Италии приступят к ним через неделю, 18 мая, сообщает Sport Mediaset.

«Научный комитет по запросу правительства вынес вердикт по медицинскому протоколу и подтвердил разумность подхода, принятого ранее министерствами.

Указания комитета, которые должны считаться строгими и обязательными, будут переданы федерации футбола для внесения необходимых корректив в протокол для того, чтобы команды могли возобновить тренировки с учетом безопасности с 18 мая», — говорится в заявлении министра спорта Винченцо Спадафоры. 0