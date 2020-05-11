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    В Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая

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    В Италии определились со сроками возвращения команд Серии А к групповым тренировкам.

    Команды Серии А возвратятся к тренировкам
    Команды Серии А возвратятся к тренировкам

    Ожидается, что команды чемпионата Италии приступят к ним через неделю, 18 мая, сообщает Sport Mediaset.

    «Научный комитет по запросу правительства вынес вердикт по медицинскому протоколу и подтвердил разумность подхода, принятого ранее министерствами.

    Указания комитета, которые должны считаться строгими и обязательными, будут переданы федерации футбола для внесения необходимых корректив в протокол для того, чтобы команды могли возобновить тренировки с учетом безопасности с 18 мая», — говорится в заявлении министра спорта Винченцо Спадафоры. 0

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