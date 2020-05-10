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    Ван Дейку сложно жить без футбола

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии Ливерпуль
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что соскучился по футболу.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Сейчас я понимаю, на 100%, что мне сложно жить без футбола, не имея возможности показывать свои таланты и упорно работать. Я скучаю по игре, болельщикам, победам, подготовке к матчам, совместным тренировкам, ведь мы так много времени проводили вместе, а теперь мы порознь уже два месяца.

    Прямо сейчас я испытываю какое-то безумное чувство, которое мне не знакомо. Это заставляет меня больше ценить свою работу. Чувствую, что будет странно однажды завершить карьеру. Я не помышляю об этом, но будет странно это сделать.

    Понимаю, насколько сложно игрокам принять решение об уходе на пенсию, потому что встаёт вопрос, чем заниматься дальше. Много времени ты упорно работаешь, обеспечивая благополучие своей семьи и стараясь получать удовольствие в процессе, но затем наступает момент неопределенности, когда ты не имеешь понятия, что тебе делать дальше», — приводит слова Ван Дайка Liverpool Echo. 0

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