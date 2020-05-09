Хавбек «Уфы» заявил, что ситуация с коронавирусом в России становится все хуже и хуже

Полузащитникрассказал о ситуации с коронавирусом в России и выразил сомнения, что сезон в РПЛ возобновится.

«После приостановки чемпионата мы ещё какое-то время тренировались дважды в день, но затем прекратили и занятия. Сначала нам сказали, что мы не будем тренироваться весь следующий месяц, но количество заражённых стало постепенно расти, и за последние три недели Россия преодолела рубеж в 150 тысяч инфицированных. В больницах больше нет мест.

Ситуация становится всё хуже и хуже. В день регистрируется по 10 тысяч новых случаев. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга происходит катастрофа!

В Башкортостане обстановка спокойнее. Пока в республике с населением около 4 миллионов человек было зафиксировано 1200 случаев — это не слишком большие цифры. Здесь всё закрыто, конечно, за исключением продуктовых магазинов. Их в городе довольно много, так что больших очередей нет, и мы можем нормально совершать покупки. Только выходя из дома, необходимо надевать маску», — цитирует люксембуржца Mental.lu. 0