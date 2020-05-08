Сульшер: Мы не можем принуждать тех игроков, кто морально не готов играть

Уле-Гуннар Сульшер
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«В таком случае нельзя винить их за такое решение. Если игрок морально не готов играть, не думаю, что мы можем кого-то принуждать.
Футболисты не слишком активно выражали беспокойство, но, конечно, мы доверяем экспертам, работникам здравоохранения.
Что касается игры без зрителей, футбол всегда был связан с болельщиками и атмосферой, в которой мы играем. Но настали странные времена.
Независимо от того, какое решение будет принято, это поможет вернуть футбол. Я просто надеюсь, что скоро найдется безопасное решение», — заявил Сульшер Sky Sports. 0