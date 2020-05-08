Сульшер: Мы не можем принуждать тех игроков, кто морально не готов играть

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о том, что некоторые футболисты могут отказаться играть на фоне пандемии коронавируса.

«В таком случае нельзя винить их за такое решение. Если игрок морально не готов играть, не думаю, что мы можем кого-то принуждать.

Футболисты не слишком активно выражали беспокойство, но, конечно, мы доверяем экспертам, работникам здравоохранения.

Что касается игры без зрителей, футбол всегда был связан с болельщиками и атмосферой, в которой мы играем. Но настали странные времена.

Независимо от того, какое решение будет принято, это поможет вернуть футбол. Я просто надеюсь, что скоро найдется безопасное решение», — заявил Сульшер Sky Sports. 0