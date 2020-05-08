«СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером

продлил контракт с главным тренером, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Стороны заключили новое трудовое соглашение сроком еще на один год.

Поддубский руководит «СКА-Хабаровск» с апреля 2017 года. Под его руководством команда играла в Премьер-лиге в сезоне-2017/18.

В сезоне-2019/20 «СКА-Хабаровск» занимает в таблице первенства ФНЛ седьмое место. Ранее клубы проголосовали за досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса.

⚡⚡⚡«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении. pic.twitter.com/qtqir07frV — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 8, 2020

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