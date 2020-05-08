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    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером

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    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с главным тренером Алексеем Поддубским, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

    Алексей Поддубский
    Алексей Поддубский

    Стороны заключили новое трудовое соглашение сроком еще на один год.

    Поддубский руководит «СКА-Хабаровск» с апреля 2017 года. Под его руководством команда играла в Премьер-лиге в сезоне-2017/18.

    В сезоне-2019/20 «СКА-Хабаровск» занимает в таблице первенства ФНЛ седьмое место. Ранее клубы проголосовали за досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса.

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