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    Дания подтвердила готовность принять матчи Евро-2020

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    Федерация футбола Дании подтвердила, что Копенгаген по-прежнему готов принять матчи Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    Дания подтвердила готовность принять матчи Евро-2020
    Дания подтвердила готовность принять матчи Евро-2020

    «Чемпионат Европы — один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене, чтобы подарить футбольный праздник всей стране. Это будет великое событие как для сборной, так и для датских болельщиков.

    Спасибо представителям стадиона "Паркенштадиум", города Копенгагена, УЕФА и "Тур де Франс" за то, что все стороны нашли конструктивные решения для сложной задачи совмещения турниров в течение нескольких недель. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году», — приводятся слова президента Йеспера Меллера на официальном сайте федерации.

    Ранее появилась информация, что Дания может отказаться от проведения игр первенства, так как в июне 2021 года в те же сроки должна состояться веломногодневка «Тур де Франс» 0

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