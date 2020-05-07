Опубликовано расписание матчей 26 тура Бундеслиги

Начнут тур матчем между «Боруссией» Дортмунд и «Шальке». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
Закроет программу поединок 18 мая, в котором сойдутся «Вердер» и «Байер». Стартовый свисток дадут в 21:30 по мск.
Целое расписание выглядит так:
Суббота, 16 мая:
Начало в 16:30 мск
«Боруссия» Д — «Шальке»
«Лейпциг» — «Фрайбург»
«Хоффенхайм» — «Герта»
«Фортуна» — «Падерборн»
«Аугсбург» — «Вольфсбург»
19:30
«Айнтрахт» — «Боруссия» М
Воскресенье, 17 мая:
Начало в 16:30 мск
«Кельн» — «Майнц»
19:00
«Унион» — «Бавария»
Понедельник, 18 мая:
Начало в 21:30 мск
«Вердер» — «Байер» 0