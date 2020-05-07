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    Опубликовано расписание матчей 26 тура Бундеслиги

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    Издание Kicker опубликовало расписание матчей 26 тура немецкой Бундеслиги, который начнется 16 мая.

    «Байер»
    «Байер»

    Начнут тур матчем между «Боруссией» Дортмунд и «Шальке». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

    Закроет программу поединок 18 мая, в котором сойдутся «Вердер» и «Байер». Стартовый свисток дадут в 21:30 по мск.

    Целое расписание выглядит так:

    Суббота, 16 мая:

    Начало в 16:30 мск

    «Боруссия» Д — «Шальке»

    «Лейпциг» — «Фрайбург»

    «Хоффенхайм» — «Герта»

    «Фортуна» — «Падерборн»

    «Аугсбург» — «Вольфсбург»

    19:30

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М

    Воскресенье, 17 мая:

    Начало в 16:30 мск

    «Кельн» — «Майнц»

    19:00

    «Унион» — «Бавария»

    Понедельник, 18 мая:

    Начало в 21:30 мск

    «Вердер» — «Байер» 0

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