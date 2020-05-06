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    Кумана не могут выписать из больницы из-за проблем с сердцем

    Футбол Сборная Голландии
    Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, ранее госпитализированный из-за проблем с сердцем, пробудет в больнице как минимум до 7 мая, сообщает L'Equipe.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    3 мая стало известно, что 57-летнему специалисту провели катетеризацию сердца в одной из клиник Амстердама. Ему установили специальную трубку, раскрывающую кровеносный сосуд, поскольку его коронарная артерия оказалась заблокирована.

    Сообщается, что сейчас жизнь Кумана в безопасности, но ему предстоит пройти повторное обследование.

    Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2020, где сыграют в группе C с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций. 0

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