КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДолжен ли «Ливерпуль» продавать Салаха?
  • 10:42
    • Турнир UFC 251 в Австралии перенесен
  • 09:39
    • РПЛ опережает топ-чемпионаты по игровому времени для молодых игроков
  • 07:17
    • «Рейнджерсу» посоветовали подписать Дзюбу
  • 07:01
    • Смолов прилетел в Испанию
  • 17:14
    • Российский вратарь перешел в клуб НХЛ
    Все новости спорта

    В АПЛ рассматривают вариант с уменьшением игрового времени

    Футбол АПЛ Футбол АнглииКоронавирус в спорте Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    По словам главы Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордона Тэйлора, в одном из вариантов возобновления сезона АПЛ есть пункт о сокращении игрового времени.

    «Лестер» — «Астон Вилла»
    «Лестер» — «Астон Вилла»

    «Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

    В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.

    Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке», — цитирует Тэйлора BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 апреля — 4 мая
  • Вчера в 20:42
    •
  • Прогноз
  • «Ахал» — «Энергетик»
  • 1.68
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахал» будет играть на победу
  • «Ахал» — «Энергетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Heretics и NiP проведут напряженный поединок
  • Heretics — Ninjas in Pyjamas. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • Ординар дня 5 мая. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Не испугались самих «дьяволов». В 1998-м шедевр Трезеге выбил «МЮ» из 1/4 Лиги чемпионовБолее 20 лет назад «Монако» со своим молодняком был способен на многое в еврокубках Вчера в 14:510
  • 13:43
    • Мбаппе продлит контракт с ПСЖ, если в нем будет пункт о переходе в «Реал»
  • 13:30
    • В АПЛ рассматривают вариант с уменьшением игрового времени
  • 09:54
    • Де Брейне обсудит с «Ман Сити» новый контракт
    Балотелли не заиграл в топ-клубах и сейчас выступает в «Брешии» Футбол Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными...но которые, к сожалению, не удались Вчера в 03:120
  • Экспресс дня

  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • 1.50
    •
  • 12:50
    • СМИ: Ибрагимович готов вернуться в «Милан»
  • 12:36
    • «Бавария» может продлить аренду Перишича
  • 12:22
    • Холлоуэй выразил беспокойство в связи с ранним возобновлением АПЛ
    Хаким Зиеш Футбол Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клубаРассказываем об игроках, которые уже успели завершить сезон и перебраться в новый клуб Вчера в 02:050
  • 12:04
    • Дибала: Не думал, что так сильно буду скучать по футболу
  • 11:48
    • Бербатов: В АПЛ увидел футболистов, похожих на бодибилдеров
  • 11:32
    • Чемпионат Австралии могут возобновить в августе
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Ахал — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Team Spirit — Team Unique
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.50
  • Ординар дня 5 мая
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Heretics — Ninjas in Pyjamas
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие