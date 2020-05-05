В АПЛ рассматривают вариант с уменьшением игрового времени

«Лестер» — «Астон Вилла»
globallookpress.com
«Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.
В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.
Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке», — цитирует Тэйлора BBC. 0