В АПЛ рассматривают вариант с уменьшением игрового времени

По словам главы Ассоциации профессиональных футболистов Англии, в одном из вариантов возобновления сезона АПЛ есть пункт о сокращении игрового времени.

«Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.

Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке», — цитирует Тэйлора BBC. 0