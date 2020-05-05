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    Куртуа: Было бы несправедливо объявить «Барселону» чемпионом

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    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о судьбе чемпионата Испании, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа

    «Мы всего на два очка отстаем от "Барселоны" и сохраняем шансы на чемпионство, поэтому для нас было бы неудачей, если сезон будет отменен.

    Если в Испании примут решение объявить "Барселону" чемпионом, это не будет справедливым для меня.

    В этом сезоне в матчах с ними у нас одна ничья и победа. Мы оказались лучшей командой, чем они. Мы отстаем на два очка, но я не согласен с этой мерой.

    В случае с "Ливерпулем" в Англии все было бы иначе, я мог бы это понять, потому что они намного опережают вторую команду.

    Я хотел бы закончить этот сезон. Осталось одиннадцать игр, пока рано определять победителя.

    Я думаю, что сезон должен быть завершен, но безопасность, конечно, на первом месте. Защитные меры должны быть приняты во внимание.

    Мы должны быть на 100 процентов уверены, прежде чем возобновить матчи, потому что можно заразиться и долго не испытывать симптомов, — отметил Куртуа в интервью AS.

    Ранее сообщалось, что возобновление Примеры может произойти в начале июня. Лига сообщила, что футболисты на этой неделе смогут вернуться к индивидуальным тренировкам. Это произойдет после обязательного медицинского осмотра. 0

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