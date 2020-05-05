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    Агуэро: Когда я был ребенком, то обожал Майкла Оуэна

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн был его кумиром.

    Майкл Оуэн
    Майкл Оуэн

    «Когда я был ребенком, то обожал Майкла Оуэна. Я всегда говорил об этом. Даже в своей книге. Он нравился мне, потому что был маленьким.

    Он играл под 10-м номером, как и я. И он был форвардом. Так что я сказал себе: если такой маленький игрок, как он, отлично играет в Премьер-лиге, то и я смогу.

    Представьте, я был ребенком. Мне было 9-10 лет, это был 1996-м, 1997-м, 1998-м. Он забил этот восхитительный мяч за Англию. Я был ребенком, и когда я увидел этот мяч, то не мог поверить своим глазам. Я смотрел чемпионат мира у соседей и рассказывал всем, как я люблю Оуэна», — цитирует Агуэро Sky Sports. 0

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