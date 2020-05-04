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    Наставник «Уфы» выступил против перехода на систему «весна-осень»

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался против возможного перехода европейских лиг на систему «весна — осень».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «УЕФА рассматривает возможность перехода чемпионатов на схему "весна-осень". Что я думаю об этом: в сегодняшнем дне, когда коронавирус так изменил мир, рассматриваются все варианты и возможные сценарии. Какие-то чемпионаты не возобновятся. Закончили сезон Франция, Нидерланды, Бельгия. Другие страны, наоборот, возобновляют тренировки и готовятся продолжить сезон. Англия, Германия, Испания, Италия.

    В таких условиях УЕФА ищет выход из ситуации, наверняка ведет серьезные консультации, дискуссии. Рисует разные проекты. Мне как тренеру непринципиально какая система розыгрыша. Когда схема была "весна-осень", то в четные годы играли с большим перерывом на чемпионаты мира и Европы. Сейчас у нас гладкий календарь.

    Надо вспомнить, для чего мы переходили на "осень-весну". Чтобы синхронизировать календарь, трансферное окно с Европой. И чтобы играть в еврокубках тем же составом, который завоевал путевку в них. УЕФА, как понимаю, говорит о новой общей модели. Поэтому синхронность нарушена не будет.

    На мой взгляд, лучше остаться как есть, без очередных революций. Если эпидемиологическая ситуация будет способствовать этому.

    Вопросов много. Что будут делать до зимы в тех странах, где чемпионаты закончены? Если другие страны возобновят сезон в августе и будут играть до ноября, что делать клубам и футболистам там, где уже подвели итоги? В любом случае надо ждать конкретного решения. Понятно, что без консультаций с лигами и федерациями оно приниматься не будет», — написал Евсеев в своем Instagram. 0

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