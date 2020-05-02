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    Президент «Урала»: Не вижу разницы между «весна-осень» и «осень-весна»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий сезон в течение 2021 года по системе «весна-осень».

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Пока я не понимаю, как это можно сделать технически. Это что же получается? Если мы доиграем или не доиграем нынешний сезон, то потом будем сидеть и ждать до весны, что ли?

    Не ясно… Слишком большая пауза. Сложно что-то комментировать, пока мы не получим четких разъяснений по этой теме.

    Сначала надо решить что-то с нынешним сезоном, а только потом думать о будущем. Да и в целом сейчас уже нет большой разницы между "весна-осень" и "осень-весна".

    Всё равно придется играть в декабре и в феврале. Таков международный календарь. Поэтому я лично разницы не вижу. Зачем что-то менять?

    Легионеры "Урала" должны были вернуться в Россию к 1 мая. Сдвинули сроки. Мы решили до 15 мая никого не вызывать», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    На данный момент розыгрыши ведущих лиг приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, что до 2010 года включительно чемпионат России проводился по системе «весна-осень». 0

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