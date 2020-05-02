Халк заявил, что Китай вернулся к нормальной жизни

Бывший нападающий петербургского «Зенита», ныне форвард китайской команды «Шанхай СИПГ»рассказал о том, что страна вернулась к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

«Сейчас мы вернулись к нормальной жизни. Мы должны принять все меры предосторожности. Чтобы выйти на улицу и, если там толпа, мы должны надеть маску. Я всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его, когда у меня есть контакт с некоторыми вещами.

Но здесь все гораздо спокойнее, в отличие от того, когда мы уехали в феврале. Сейчас я уже вижу, что все работает нормально, в том числе рестораны, — сказал бразилец. — Мы видим, насколько важной была работа китайского правительства.

Им удалось взять под контроль все. Результат пришел очень быстро, слава Богу. Я продолжаю надеяться, что весь мир сможет преодолеть эту деликатную и печальную ситуацию. Я прошу Бога дать всем силы пройти как можно быстрее», — цитирует Халка Globoesporte.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 0