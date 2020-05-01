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    Чемпионат Казахстана может возобновиться в июне

    Футбол Коронавирус в спорте Астана
    Глава профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев выразили надежду на то, что чемпионат страны будет возобновлен в июне.

    «Астана»
    «Астана»

    «Ожидаем, что в начале мая команды приступят к тренировочному процессу и к концу месяца наберут форму для возобновления участия в Чемпионате Казахстана. Уже в июне чемпионат будет возобновлен?

    В текущей ситуации в стране мы со своей стороны можем только подготовить планируемый график возобновления сезона, подобрать даты проведения матчей. Решение о разрешении проводить спортивные мероприятия принимают уполномоченные органы — государственная комиссия обеспечения режима по чрезвычайному положению, министерство культуры и спорта.

    Надеемся, что на первом этапе будет разрешено проводить матчи хотя бы без зрителей, но возобновить чемпионат в июне. А далее, исходя из эпидемиологической обстановки, постепенно вернуться в обычный режим. Ведь профессиональный спорт создан для болельщиков, — цитирует Абраева Vesti.kz.

    Напомним, чемпионат Казахстана был приостановлен с 16 марта из-за пандемии коронавируса. 0

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