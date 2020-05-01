Бундеслигу могут возобновить 15 мая

Немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реалистичной, но все зависит от решения правительства Германии.
Изначально DFL была готова возобновить сезон 9 мая, но правительство отложило решение о возвращении лиги до 6 мая.
Канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель провели встречу, где обсудили воздействие коронавируса на страну.
Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая.
Меркель отметила, что именно в этот день правительство примет четкие решения по школам, детсадам и спортивным мероприятиям. 0