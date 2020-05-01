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    Бундеслигу могут возобновить 15 мая

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    Сезон в чемпионате Германии могут возобновить 15 мая, сообщает Goal.com Germany.

    Бундеслига
    Бундеслига

    Немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реалистичной, но все зависит от решения правительства Германии.

    Изначально DFL была готова возобновить сезон 9 мая, но правительство отложило решение о возвращении лиги до 6 мая.

    Канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель провели встречу, где обсудили воздействие коронавируса на страну.

    Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая.

    Меркель отметила, что именно в этот день правительство примет четкие решения по школам, детсадам и спортивным мероприятиям. 0

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