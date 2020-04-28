Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России

Президент российской Премьер-лигирассказал, когда может быть возобновлен чемпионат России, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса.

«За прошедшие две-три недели РПЛ разработала различные варианты календаря. Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го.

Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты.

Очень важно, что большинство клубов поддержало решение доиграть этот чемпионат. В том числе клубы из нижней части таблицы. Потому что есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета в районе 30 процентов почти у каждого клуба. С финансовой точки зрение было важно продолжить чемпионат, но самое главное — это здоровье.

Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня. Потому что, если мы начнем с 28-го, то получится очень жесткий календарь с точки зрения игр. Конечно, все еще предстоит обсудить, но сейчас уже можно сказать, что 21 июня мы берем за основную дату начала рестарта. Постараемся, чтобы 15 июня легионеры вернулись в Россию. По моему списку — это 66 человек.

Нам ничего не остается, как подготовиться к такому жесткому календарю. Это нестандартная ситуация. Конечно, клубам нужно вникнуть в те варианты возобновления турнира, которые мы предложили. Они должны отработать их со своим административным и тренерским штабами. Но, поверьте нам, что это наиболее оптимальные варианты.

Предложенный календарь позволяет нам завершить розыгрыш Кубка России до старта следующего чемпионата, но все зависит от ФНЛ, от Игоря Викторовича Ефремова и его команды, а также клубов», — приводит слова Прядкина «Матч ТВ». 0