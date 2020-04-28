КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 17:43
    • Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 19:33
    • Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России
  • 19:13
    • Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест
  • 19:07
    • «Трактор» попрощался с главным тренером команды
    Все новости спорта

    Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, когда может быть возобновлен чемпионат России, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «За прошедшие две-три недели РПЛ разработала различные варианты календаря. Обсуждали возобновление и раньше 21 июня, и позже 28-го.

    Если бы УЕФА не обозначил дату 3 августа для делегирования наших клубов в еврокубки, то мы могли бы уйти в более поздние даты.

    Очень важно, что большинство клубов поддержало решение доиграть этот чемпионат. В том числе клубы из нижней части таблицы. Потому что есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета в районе 30 процентов почти у каждого клуба. С финансовой точки зрение было важно продолжить чемпионат, но самое главное — это здоровье.

    Большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня. Потому что, если мы начнем с 28-го, то получится очень жесткий календарь с точки зрения игр. Конечно, все еще предстоит обсудить, но сейчас уже можно сказать, что 21 июня мы берем за основную дату начала рестарта. Постараемся, чтобы 15 июня легионеры вернулись в Россию. По моему списку — это 66 человек.

    Нам ничего не остается, как подготовиться к такому жесткому календарю. Это нестандартная ситуация. Конечно, клубам нужно вникнуть в те варианты возобновления турнира, которые мы предложили. Они должны отработать их со своим административным и тренерским штабами. Но, поверьте нам, что это наиболее оптимальные варианты.

  • Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона
  • Читайте по теме

    • Предложенный календарь позволяет нам завершить розыгрыш Кубка России до старта следующего чемпионата, но все зависит от ФНЛ, от Игоря Викторовича Ефремова и его команды, а также клубов», — приводит слова Прядкина «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Домашний арест. Как клубы РПЛ справляются с вынужденной паузой?
  • 26/04/2020 в 02:55
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • Послезавтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • Экспресс дня 29 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 17:31
    • Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции
  • 17:25
    • Головин против Чалова в PES 2020
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 19:26
    • Серия А планирует увеличить количество замен
  • 19:19
    • Геркус поделился информацией о назначении Николича
  • 18:57
    • «Барселоне» интересен защитник ПСЖ
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • 13:50
    • Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата
  • 13:35
    • Морозов: Следующий сезон КХЛ планируем начать 2 сентября
  • 16:37
    • Жиго: Тренировки могут возобновиться 15 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие