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    Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов согласиться на любой вариант возобновления РПЛ.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится», — цитирует Иванова ТАСС.

    «Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить», — добавил он.

    Напомним, ранее в РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона. Если эпидемиологическая ситуация позволит, чемпионат может возобновиться 21 или 28 июня. 0

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