Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона

Президентзаявил, что екатеринбургский клуб готов согласиться на любой вариант возобновления РПЛ.

«Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится», — цитирует Иванова ТАСС.

«Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить», — добавил он.

Напомним, ранее в РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона. Если эпидемиологическая ситуация позволит, чемпионат может возобновиться 21 или 28 июня. 0