Агуэро: Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной

Нападающий «Манчестер Сити»отметил необоснованную критику в адрес своего соотечественника из «Барселоны»

«Нам всегда грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через тяжелое время после поражений.

Я могу сыграть на ЧМ-2022 года без боли, несмотря на проблемы с коленом. Но сейчас мы сконцентрированы только на Кубке Америки. Самый сложный пенальти в моей карьере? Удар в матче против Голландии в 2014 году.

Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду. Месси очень быстр и не дает соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить», — цитирует Агуэро TyC Sports.

Последний турнир, который выигрывала сборная Аргентины — Олимпиада-2008 в Китае. В 2014 году команда доходила до финала чемпионата мира в Бразилии, но уступила там Германии (0:1). 0