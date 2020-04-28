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    Агуэро: Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной

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    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметил необоснованную критику в адрес своего соотечественника из «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Нам всегда грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через тяжелое время после поражений.

    Я могу сыграть на ЧМ-2022 года без боли, несмотря на проблемы с коленом. Но сейчас мы сконцентрированы только на Кубке Америки. Самый сложный пенальти в моей карьере? Удар в матче против Голландии в 2014 году.

    Мы с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду. Месси очень быстр и не дает соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить», — цитирует Агуэро TyC Sports.

    Последний турнир, который выигрывала сборная Аргентины — Олимпиада-2008 в Китае. В 2014 году команда доходила до финала чемпионата мира в Бразилии, но уступила там Германии (0:1). 0

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