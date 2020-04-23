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    О’Нил покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии

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    Майкл О’Нил покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Майкл О’Нил
    Майкл О’Нил

    Решение 50-летнего специалиста связано с изменением календаря международных матчей со стороны УЕФА из-за коронавируса, в том числе со сдвигом дат стыковых игр отборочного турнира чемпионата Европы.

    «Я думаю, что сейчас для меня самое подходящее время, чтобы уйти в отставку. Важно оставить Ассоциацию и команду в возможно наилучшем положении, чтобы претендовать на Евро-2021, но также оставить достаточно времени для следующего тренера, который смог бы развить достигнутый нами успех», — заявил О'Нил.

    О’Нил возглавил Северную Ирландию в декабре 2011 года. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы-2016, где дошла до 1/8 финала, уступив на этом этапе Уэльсу (0:1).

    Отметим, что в ноябре прошлого года О’Нил возглавил «Сток Сити». Команда идет на 17-м месте Чемпионшипа. 0

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