Ряд клубов АПЛ сомневаются в возможности возобновления сезона

Все больше клубовсомневаются в возможности доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, сообщает The Guardian.

Основным опасением со стороны клубов является полноценное возвращение контактного спорта, поскольку существует риск повторного заражения коронавирусом.

Также в одном из клубов считают, что средний возраст их игроков слишком высокий, и это минус при плотном графике матчей. Кроме того, отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть.

Еще одной причиной для досрочного завершения сезона могут стать трудности с контрактами игроков, которые истекают в конце июня. При этом отмечается, что у клубов отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть, что вынудит руководство команд необоснованно завышать зарплату. 0