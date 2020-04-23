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    Ряд клубов АПЛ сомневаются в возможности возобновления сезона

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    Все больше клубов АПЛ сомневаются в возможности доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, сообщает The Guardian.

    Ряд клубов АПЛ сомневаются в возможности возобновления сезона
    Ряд клубов АПЛ сомневаются в возможности возобновления сезона

    Основным опасением со стороны клубов является полноценное возвращение контактного спорта, поскольку существует риск повторного заражения коронавирусом.

    Также в одном из клубов считают, что средний возраст их игроков слишком высокий, и это минус при плотном графике матчей. Кроме того, отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть.

    Еще одной причиной для досрочного завершения сезона могут стать трудности с контрактами игроков, которые истекают в конце июня. При этом отмечается, что у клубов отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть, что вынудит руководство команд необоснованно завышать зарплату. 0

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