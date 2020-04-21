Рассказов: Мой агент летал в Германию, но «Спартак» не отпустил бы меня

Защитникрассказал о своем несостоявшемся переходе в немецкий

«Мой агент летал в Германию. Разговаривали. Если не ошибаюсь, тогда еще шел чемпионат. Я тогда сидел на замене много матчей. Он тогда летал, узнавал. Решалось вплоть до последнего времени. Говорили об аренде. Это была зима. Разговора о покупке не было, только об аренде. Они обсуждали, но был вопрос с защитником Лихтштайнером. Как я понял, им были недовольны. Был вариант со мной, но надо было расторгнуть контракт с ним. В итоге не расторгли, — сказал Рассказов в прямом эфире в инстаграме "Спартак Москва/Дневник Фаната".

"Потом я разговаривал в клубе с Томасом Цорном. Томас сказал, что меня в любом случае не отпустили бы. Сказал, что 'Спартак' верит в меня и рассчитывает на меня. Думаю, вряд ли бы получилось", — добавил Рассказов.

22-летний Рассказов в этом сезоне принял участие в 12 матчах "Спартака" в РПЛ. 0