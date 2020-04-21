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    «Бавария» продлила контракт с 19-летним защитником

    Футбол Футбол Германии Бавария
    «Бавария» продлила контракт с Альфонсо Дэвисом, сообщает официальный сайт клуба.

    Альфонсо Дэвис
    Альфонсо Дэвис

    Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.

    «Я очень счастлив. "Бавария" — один из лучших клубов в мире. Мечтал играть здесь, и это продолжает сбываться. Я чувствовал себя комфортно с первого дня. Хочу завоевать как можно больше титулов с этим клубом», — сказал Дэвис.

    19-летний Альфонсо перешел в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс» два года назад. В текущем сезоне Дэвис сыграл 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

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