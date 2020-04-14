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    Балотелли: Я был бы очень счастлив в «Наполи»

    Футбол Трансферы Футбол Италии Брешия Наполи
    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли заявил о желании поиграть в «Наполи».

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    «Я был бы очень счастлив в "Наполи". Моя дочь была бы лидером ультрас, ибо она поддерживает эту команду.

    Я пою ей "Брешия", "Брешия", но она все равно поддерживает "Наполи". Она в восторге от стадиона Сан-Паоло, она была шокирована.

    Выступать на том стадионе очень приятно, хотя я считаю лучшим Сан-Сиро», — приводит слова Марио Балотелли Football Italia.

    Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забив пять голов. 0

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