Балотелли: Я был бы очень счастлив в «Наполи»

Нападающийзаявил о желании поиграть в

«Я был бы очень счастлив в "Наполи". Моя дочь была бы лидером ультрас, ибо она поддерживает эту команду.

Я пою ей "Брешия", "Брешия", но она все равно поддерживает "Наполи". Она в восторге от стадиона Сан-Паоло, она была шокирована.

Выступать на том стадионе очень приятно, хотя я считаю лучшим Сан-Сиро», — приводит слова Марио Балотелли Football Italia.

Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забив пять голов. 0