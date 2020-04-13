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    Итальянский скаут: «Локомотив» не потянет трансфер Жоау Мариу

    Футбол Трансферы Футбол России Локомотив Ювентус
    Футбольный агент из Италии Алекс Великих заявил, что «Локомотив» не потянет трансфер Жоау Мариу, также он опроверг интерес «Ювентуса» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу

    «Переход в "Локомотив" Жоау Мариу? Вряд ли у "Локомотива" есть такая возможность. 18 миллионов евро — высокая цена. Даже если произойдут изменения в трансферной оценке футболистов. "Интер" просто не сможет отдать Жоау Мариу за меньшие деньги из-за финансового фэйр-плей. У португальца мало шансов остаться в "Локомотиве", а заиграть в "Интере"… еще меньше.

    Миранчуки? Интерес к Алексею Миранчуку "Ювентуса", думаю, высосан из пальца. Возможно, другим клубам в Европе он интересен. Речь шла о "Севилье" или "Роме". Им нужен в среднюю линии такой игрок. Но! Зарплата Миранчука в "Локо" выше той, которую ему могли бы предложить в Европе. Российских футболистов, интересных в Старом Свете, не так много, но они есть. Однако очень мало позитивных историй, когда кто-то из них заиграл в топ-чемпионате. Это большое препятствие для заключения контрактов с россиянами», — цитирует агента «Спорт уик-энд». 0

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