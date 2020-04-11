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    РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принимать матчи Евро в 2021 году

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    Российский футбольный союз (РФС) официально уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что Санкт-Петербург готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

    Евро-2020 в Санкт-Петербурге
    Евро-2020 в Санкт-Петербурге

    Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникации РФС.

    «Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга», — сообщили в службе коммуникации РФС.

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    • Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, но был перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

    Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из матчей 1/4 финала.

    Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть сокращено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что проводят консультации со всеми хозяевами турнира. 0

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