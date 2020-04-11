Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом РФС и УЕФА.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что губернатор города в конце марта уведомил об этом РФС и оргкомитет. «Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», — цитируют вице-губернатора города Владимира Кириллова ТАСС.

Напомним, чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. 0