КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У Месси конфликт с руководством «Барселоны» «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода
  • 09:23
    • Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
  • 07:00
    • Из-за коронавируса отменен Международный кубок чемпионов
  • 21:41
    • «Реал» интересуется Упамекано
  • 17:18
    • «Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента
  • 16:34
    • «Сочи» договорился с футболистами о снижении зарплат на 50 процентов
    Все новости спорта

    Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020

    Футбол Коронавирус в спорте Евро-2020 Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом РФС и УЕФА.

    Северная столица должна принять четыре матча первенства
    Северная столица должна принять четыре матча первенства

    «Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что губернатор города в конце марта уведомил об этом РФС и оргкомитет. «Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», — цитируют вице-губернатора города Владимира Кириллова ТАСС.

    Напомним, чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Английская футбольная лига. Как планируют доигрывать сезон?
  • Вчера в 16:54
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»
  • 1.70
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Энергетик-БГУ» продлить победную серию?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Истаравшан» прервет беспроигрышную серию «Куктоша»?
  • «Истаравшан» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Динамо» Минск продолжит побеждать?
  • «Городея» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сборная Франции Футбол Как за считанные минуты проиграть Евро? В 2000–м году сборная Италии знала ответОбсуждаем игру Чемпионата Европы 2000-го года между Францией и Италией Вчера в 16:450
  • 09:54
    • «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма»
  • 09:07
    • Клуб Карреры заплатил штраф за фана и подарил ему абонемент
  • 08:36
    • НХЛ могут доиграть на нейтральных аренах без зрителей
    Каспер Шмейхель Футбол Команда сезона АПЛ от Sky Sports. Шмейхель вытеснил Алиссона, Хименес сильнее ФирминоСписок составлен на основе 34 статистических показателей Вчера в 16:110
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 09:38
    • Клубы НБА из-за коронавируса хотят перенести драфт-2020
  • 08:51
    • Игроки «Селтика» пошли на понижение зарплаты
  • 08:19
    • Саньоль: После финала ЧМ-2006 я два года не разговаривал с Зиданом
    Радомир Антич Футбол Радомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»Реквием по легенде «Матрасников» 09/04/2020 в 07:030
  • 08:04
    • Шарапова вышла в финал женского виртуального US Open
  • 07:15
    • Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» инфицирован коронавирусом
  • 07:49
    • «Наполи» заинтересован в подписании защитника «Севильи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — ФК Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Худжанд — Хатлон
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие