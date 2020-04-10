«Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента

на своем официальном сайте выступила с заявлением после того, как бывший вице-президент клубаобвинил «сине-гранатовых» в коррупции.

Русо в одном из интервью заявил, что кто-то из нынешнего руководства ворует из клубной кассы.

«Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers», — говорится в сообщении. 0