КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер ШмейхельКоманда сезона АПЛ от Sky Sports. Шмейхель вытеснил Алиссона, Хименес сильнее Фирмино
  • 17:18
    • «Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента
  • 16:34
    • «Сочи» договорился с футболистами о снижении зарплат на 50 процентов
  • 16:23
    • Нойер хочет зарабатывать в «Баварии» больше 20 миллионов евро в год
  • 14:24
    • Футболисты «Локомотива» пошли на сокращение зарплат
  • 14:16
    • Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца
    Все новости спорта

    «Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Между тем Скандалы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» на своем официальном сайте выступила с заявлением после того, как бывший вице-президент клуба Эмили Русо обвинил «сине-гранатовых» в коррупции.

    Футболисты «Барселоны»
    Футболисты «Барселоны»

    Русо в одном из интервью заявил, что кто-то из нынешнего руководства ворует из клубной кассы.

    «Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

    В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers», — говорится в сообщении. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Радомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»
  • Вчера в 07:03
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Белшина»
  • 1.97
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Энергетик-БГУ» продлить победную серию?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Истаравшан» прервет беспроигрышную серию «Куктоша»?
  • «Истаравшан» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сборная Франции Футбол Как за считанные минуты проиграть Евро? В 2000–м году сборная Италии знала ответОбсуждаем игру Чемпионата Европы 2000-го года между Францией и Италией 16:450
  • 12:04
    • Стали известны подробности отмены турнира UFC 249
  • 12:54
    • «Ростов» может начать групповые тренировки 1 мая
  • 12:38
    • Президент «Малаги» потребовал провести расследование матча ЛЧ 7-летней давности
    Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантин Футбол АПЛ переживает кризис мотивации и формы игроковКарантин негативно влияет на состояние игроков 04:180
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 17:04
    • Карпин выступил против обнуления сезона
  • 16:50
    • Медведева обратилась к спортсменам с призывом помочь
  • 13:36
    • Смородская поддержала позицию Семина
    Карлос Фиерро Футбол Несостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд«Золотые мальчики» Football Manager, не сумевшие добиться успеха в реальности Вчера в 21:470
  • 07:01
    • Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
  • 13:19
    • Черышеву приятно получать звонки от Черчесова
  • 13:08
    • Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — ФК Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие