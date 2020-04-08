Черевченко не жалеет об уходе из «Локомотива»

Главный тренер тульского «Арсенала»заявил, что осознанно принимал решение об уходе из «Локомотива» в 2016 году.

«Я же не сразу после игры против "Томи" ушел. Все взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения.

В предыдущем туре мы сыграли с "Зенитом" в Петербурге вничью — 0:0, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне.

Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно все всплывает. Поэтому я спокойно отнесся.

Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил "Локомотив", родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья», — цитирует Черевченко «Матч ТВ». 0