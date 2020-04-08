КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АПЛ ждут огромные финансовые потериАнглийский футбол в опасности из-за коронавируса. На кону — безумные деньги
  • 22:49
    • Амиров — пятый в рейтинге европейцев перед Драфтом-2020
  • 21:35
    • ЦСКА согласовал снижение зарплат на 50 процентов
  • 21:17
    • Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону
  • 21:03
    • «Реал» договорился с игроками о сокращении зарплат
  • 20:51
    • Менеджер Хабиба не видит изменений в отношениях с UFC
    Все новости спорта

    Черевченко не жалеет об уходе из «Локомотива»

    Футбол Арсенал Тула Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что осознанно принимал решение об уходе из «Локомотива» в 2016 году.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Я же не сразу после игры против "Томи" ушел. Все взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения.

    В предыдущем туре мы сыграли с "Зенитом" в Петербурге вничью — 0:0, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне.

    Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно все всплывает. Поэтому я спокойно отнесся.

    Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил "Локомотив", родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья», — цитирует Черевченко «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
  • 04:58
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • Послезавтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» Эстели продолжит домашнюю серию?
  • «Реал» Эстели — «Ювентус» Манагуа. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Разгромит ли «Манагуа» аутсайдера?
  • «Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Бресте будет «низовой» поединок?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Истиклол» празднует победу в Суперкубке Футбол Коронавирусу вопреки. Знакомимся с чемпионатом Таджикистана по футболуВсе что нужно знать об одной из последних оставшихся в строю футбольных лиг Вчера в 20:500
  • 18:47
    • Cмолов хочет остаться в Испании на следующий сезон
  • 18:14
    • АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона
  • 17:45
    • Мане: Жизнь людей важнее титула «Ливерпуля»
    Стивен Джеррард Футбол Капитан вернулся и все решил. В 2009-м Джеррард выкидывал «Реал» из еврокубковВспомним о матче на «Энфилде» 11-летней давности между «Ливерпулем» и «Реалом» Вчера в 17:510
  • Экспресс дня

  • Чемпионат Никарагуа: хозяева не оступятся?
  • 3.67
    •
  • 23:21
    • Черевченко не жалеет об уходе из «Локомотива»
  • 23:02
    • Федерация футбола Франции перенесла выборы главы организации
  • 22:33
    • Месси — девятый в списке самых дорогих игроков по версии Transfermarkt
    Пеп Гвардиола Футбол Лучшие футбольные сезоны. Топ-клубы в своем лучшем проявленииТакие клубы, как «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», завоевывают титулы на протяжении десятилетий, но каков сезон был лучшим для каждого из этих клубов? Вчера в 14:410
  • 15:48
    • ФОНБЕТ увеличивает фрибет до 15 000 рублей новым клиентам
  • 15:44
    • Участник двух Олимпиад скончался от коронавируса
  • 15:31
    • Шюррле не интересен переход в «Бешикташ»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие