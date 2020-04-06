КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 21:36
    • Чеферин: Если лиги не доиграют, уместно будет объявить чемпионов
  • 18:28
    • Медведев: Будет ли доигран сезон? Все на это надеются
  • 17:51
    • Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
  • 16:13
    • Погба хочет перейти в «Реал»
  • 15:03
    • СМИ: ФИФА бессрочно продлит сезон 2019/20
    Все новости спорта

    Рыжиков: Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю

    Футбол Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков отметил, что у него есть желание продолжать карьеру, а также заявил, что хотел бы поиграть в Европе.

    Сергей Рыжиков
    Сергей Рыжиков

    «Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье тоже. Осталось показывать соответствующую игру.

    Мне нравится тренироваться, играть. Я люблю футбол, это самое главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Моя мотивация — любовь к футболу и понимание, что это может уйти.

    Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?

    Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом (а я хочу стать тренером), то хотелось бы посмотреть, как там все устроено.

    Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова — а как там. Совсем по-другому, вот как там», — рассказал Рыжиков в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    Напомним, 39-летний Рыжиков играет за самарский клуб с 2018 года, а до этого 10 лет выступал в «Рубине». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?
  • 03:53
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» 15:480
  • 21:00
    • В Серии А готовы доиграть сезон и ждут разрешения правительства
  • 20:28
    • Касильяс: Нужно собрать благотворительное «эль-класико»
  • 20:18
    • Петер Шмейхель: «Ливерпулю» нужно доиграть сезон, чтобы стать чемпионом
    ЦСКА на карантине Футбол На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ? 03:530
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 22:14
    • Титов: Экономика везде упала, игрокам с пониманием нужно подходить к этому
  • 21:56
    • Новиков: Хильемарк и Филипп выразили желание уехать на родину во время карантина
  • 21:53
    • Рыжиков: Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю
    Рейносо — символ свиного гриппа в спорте Футбол Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппомНечто похожее на коронавирус, но не захватившее так сильно Европу, случилось более десяти лет назад Вчера в 13:150
  • 19:43
    • Сон пройдет военные сборы в Южной Корее
  • 19:27
    • Чеферин: Уверен, что лиги будут доиграны
  • 18:55
    • Вертонген может перебраться в Серию А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие