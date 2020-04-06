Рыжиков: Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю

Вратарь «Крыльев Советов»отметил, что у него есть желание продолжать карьеру, а также заявил, что хотел бы поиграть в Европе.

«Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье тоже. Осталось показывать соответствующую игру.

Мне нравится тренироваться, играть. Я люблю футбол, это самое главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Моя мотивация — любовь к футболу и понимание, что это может уйти.

Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?

Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом (а я хочу стать тренером), то хотелось бы посмотреть, как там все устроено.

Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова — а как там. Совсем по-другому, вот как там», — рассказал Рыжиков в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, 39-летний Рыжиков играет за самарский клуб с 2018 года, а до этого 10 лет выступал в «Рубине». 0