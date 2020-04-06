В «Эспаньоле» восемь футболистов заразились коронавирусом

Главный тренеррассказал о ситуации с коронавирусом в его команде.

«Сейчас в первой команде обнаружено 10 случаев — среди них 8 футболистов и 2 тренера. Я нахожусь на самоизоляции и раз в неделю провожу совещание с командой.

Давно не видел своих родителей и бабушку, которой 89 лет, поскольку боюсь заразить их. Конечно, наша команда хочет вернуться на поле и снова проводить матчи.

Сейчас футбол — это то, о чем стоит думать в последнюю очередь, ведь ситуация очень сложная. Надеюсь, чемпионат возобновится только тогда, когда здоровью футболистов ничего не будет угрожать», — приводит слова Абелардо Diario Sport. 0