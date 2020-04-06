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    В «Эспаньоле» восемь футболистов заразились коронавирусом

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    Главный тренер «Эспаньола» Абелардо рассказал о ситуации с коронавирусом в его команде.

    Абелардо
    Абелардо

    «Сейчас в первой команде обнаружено 10 случаев — среди них 8 футболистов и 2 тренера. Я нахожусь на самоизоляции и раз в неделю провожу совещание с командой.

    Давно не видел своих родителей и бабушку, которой 89 лет, поскольку боюсь заразить их. Конечно, наша команда хочет вернуться на поле и снова проводить матчи.

    Сейчас футбол — это то, о чем стоит думать в последнюю очередь, ведь ситуация очень сложная. Надеюсь, чемпионат возобновится только тогда, когда здоровью футболистов ничего не будет угрожать», — приводит слова Абелардо Diario Sport. 0

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