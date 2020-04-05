Лидер «Аякса» не исключил свой переход в «Реал»

Полузащитникпрокомментировал возможный переход в

«Я должен хорошо чувствовать себя в клубе. Понимать, как сильно они хотят меня подписать. Конечно, играть на солнце всегда приятно. Но нет, я ещё не брал уроков испанского. Я еще никому не ответил "да". Вопрос еще открыт. Я знаю, что меня любят в "Аяксе", и я люблю "Аякс", — цитирует ван де Бека Goal.com.

Ранее сообщалось, что сумма летнего трансфера ван де Бека в "Реал" должна составить 55 миллионов евро. Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча в Эредивизии, в которых отметился 8 голами. 0