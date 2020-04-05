Уткин про перелет Смолова: Молодец, не нужно сходить с ума в одиночестве

Журналистпрокомментировал информацию о возвращении форварда «Сельты»в Россию.

Ранее стало известно, что Смолов прилетел в Россию из Испании без разрешения «Сельты», нарушив карантин.

Компания ProSportsManagement, представляющая интересы форварда, опровергла эту информацию, заявив, что Смолов согласовал все свои действия с клубом.

«Молодец парень. Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что "Сельта" за тебя все сама решит.

Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо.

Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно», — написал Уткин в своем телеграме. 0