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    Тарханов назвал чемпионат Белоруссии «кошмаром»

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    Вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал, чем занимается во время карантина в связи с коронавирусом.

    Александр Тарханов
    Александр Тарханов

    «Самоизоляция проходит хорошо, сижу у себя дома за городом и иногда прогуливаюсь по поселку. Поднял весь архив, который собирал долгие годы. Читаю, изучаю. Сейчас вот читаю книгу Свен-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Белоруссии.

    Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо.

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    • У нас в России не так много заболевших, а сейчас еще все пойдет на спад и можно будет продолжить чемпионат. Может, будет лучше начать играть сначала без зрителей. Нужно следить за ситуацией», — приводит слова Тарханова «Чемпионат». 0

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