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    Сутормин оценил уровень чемпионата Белоруссии

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, следит ли за чемпионатом Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    «Бывает… Первый раз включил, подумал: "Блин, что это?!". Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: "Что-то, быть может, и интересно!".

    Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

    Прямо так откровенно ни за кого не болею, просто есть знакомые, за которыми следишь. Кто? Даниил Чалов из "Витебска". Андрей Васильев в "Немане", он из Питера. Футбольный мир тесен, со многими российскими игроками я пересекался в первой лиге в том числе. Просто кого-то лично знаешь, чьи-то фамилии просто знакомы.

    Мы играли на сборах и с "Ислочью", и с минским "Динамо". Это хорошие боевые команды. Пытаются достичь результата с помощью разных качеств, в том числе играя от обороны.

    Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, — есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и "Зенит" не выиграл ни у "Ислочи", ни у "Динамо". Да, это сборы, но сам факт…», — приводит слова Сутормина «Спорт День за Днем». 0

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