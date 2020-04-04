Кокорин: Обнуление чемпионата? Мне без разницы, как скажут

Форвард «Сочи»рассказал, что он думает о приостановке сезона в Российской Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

«Что будет с РПЛ? Не знаю, тут два варианта. Все возобновится, скорее всего, это вопрос времени.

Обнуление чемпионата? Мне без разницы, как скажут. Думаю, что возобновится турнир, вопрос времени.

Короновирус в России? Куча мнений всяких, они разделяются. Все смотрят видео с известными врачами. Паники никакой не должно быть.

Главное — пересидеть дома, не контактировать друг с другом. Смотришь в Москве, но на улице никого нет.

Тут все правильно все поняли. Хотя в выходные некоторые не так восприняли информацию», — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. 0